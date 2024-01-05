تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 5 يناير 2024 وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.



وجاءت الأسعار كالتالي:



استقر سعر كيلو البلطي ليتراوح بين 62 إلى 66 جنيها للكيلو.

ارتفع سعر البلطي الأسواني 20 جنيها ليتراوح بين 20 إلى 60 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الفيلية ليتراوح بين 40 إلى 200 جنيه للكيلو.

واستقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 60 إلى 100 جنيه للكيلو.

استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

وثبت سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 65 إلى 105 جنيهات.

تراجع سعر سمكة موسي 10 جنيهات ليتراوح بين 170 إلى 370 جنيها للكيلو.

وتراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات ليتراوح بين 190 و300 جنيه.

واستقر سعر الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 220 جنيها للكيلو.

وتراجع سعر كيلو سمك البربون 10 جنيهات ليتراوح بين 65 إلى 75 جنيها.

وارتفع سعر الجمبري الجامبو 15 جنيها ليتراوح بين 525 إلى 595 جنيها.

واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 85 إلى 235 جنيها.

واستقر سعر السمك البوري ليتراوح بين 85 إلى 125 جنيها.

واستقر سعر السمك المكاريل عند ما يتراوح بين 75 إلى 95 جنيها.