 مالي تعلن اعتقال قيادي بارز في تنظيم الدولة بمنطقة الساحل الإفريقي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مالي تعلن اعتقال قيادي بارز في تنظيم الدولة بمنطقة الساحل الإفريقي

وكالات
نشر في: الأحد 5 يناير 2025 - 7:11 ص | آخر تحديث: الأحد 5 يناير 2025 - 7:11 ص

أعلن الجيش المالي مساء أمس اعتقال قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية بمنطقة الساحل الأفريقي عقب عملية استخباراتية.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة المالية في بيان إنها نفذت أول أمس الجمعة عملية دقيقة أسفرت عن اعتقال القيادي محمد ولد أركحيل المعروف بكنيتي "أبو رقية" و"أبو حاش"ـ حسب وكالة الانباء الفرنسية.

وأضاف البيان أن القوات المالية استطاعت خلال العملية "تحييد عدد من مقاتلي التنظيم" وضبط كميات كبيرة من الأسلحة، بينها "مكونات لتصنيع العبوات الناسفة".

وأشار إلى أن "أبو حاش" مطلوب منذ فترة طويلة لدوره المحوري في تنسيق العديد من الفظائع الجماعية والانتهاكات ضد السكان بمنطقتي ميناكا وغاو.

وتواجه مالي اضطرابات منذ عام 2012 بسبب جهاديين مرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكذلك عصابات إجرامية محلية.


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