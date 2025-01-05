 منتخب سلاح سيف المبارزة يتوج بذهبية الفرق بكأس العالم للناشئين - بوابة الشروق
الأحد 5 يناير 2025 6:15 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

منتخب سلاح سيف المبارزة يتوج بذهبية الفرق بكأس العالم للناشئين

الشروق
نشر في: الأحد 5 يناير 2025 - 5:54 م | آخر تحديث: الأحد 5 يناير 2025 - 5:54 م

توج منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة بذهبية الفرق رجال في كأس العالم للناشئين تحت 20 سنة، المقامة في سويسرا خلال يومي 4 و 5 يناير الجاري.

وفاز المنتخب المصري بالذهبية بعد تغلبه في المباراة النهائية على كازاخستان بنتيجة 45-30.

وكان منتخب مصر قد تأهل للنهائي بعد الفوز في نصف النهائي على المنتخب إيطاليا بنتيجة 38-37 بعد أن اكتسح في دور ربع النهائي المجر بنتيجة 43-38، وحقق الفوز على السعودية بنتيجة 45-43 في دور الـ 16.

ويتكون منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة للناشئين من، محمود السيد و يوسف شامل و إسلام أسامة تحت قيادة المدير الفني السيد سامي.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك