حزب الله يعلن تشييع جنازة حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية ببيروت

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم ، لأول مرة، مكان وتوقيت تشييع جنازة الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله بعد انقضاء ستون يوما في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وقال مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله اللبناني، وفيق صفا: "بخصوص تشييع حسن نصر الله، فإنه سيكون بعد الـ60 يوما في الضاحية الجنوبية كما قرّر "حزب الله"- حسب وكالة سبوتنك.

وأكد صفا "حضور نصر الله موجود في المقاومة ومجاهديها وشعب المقاومة".

جاء ذلك خلال الظهور الإعلامي الأول لوفيق صفا بعد الحرب، خلال جولة أقامها في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديدا في مكان اغتيال حسن نصر الله، وفقا لقناة "الميادين".

وقال صفا: "حزب الله جاهز في كل الاستحقاقات، وسيكون مع الناس وخلفها وفي الساحة من أجل البناء وإزالة الركام، وسيكون حاضرا في كل ما يمسّ بمعنويات شعبنا".

وشدد صفا في كلمته، أن "حزب الله" اللبناني "أقوى وأصلب من الحديد"، وأنه "أقوى مما كان، وهذا ما شهده العدو