وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لسيادة الصومال وجهوده في مكافحة الإرهاب

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًّا بوزير خارجية الصومال أحمد معلم فقي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، مساء الأحد، إن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، في إطار متابعة زيارة الوزير الصومالي للقاهرة في 23 ديسمبر الماضي.

وأكد عبد العاطي دعم مصر الكامل لسيادة الصومال ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق الأمن والاستقرار للصومال الشقيق.

كما شدد على دعم مصر الكامل لجهود الحكومة الفيدرالية الصومالية في مكافحة الإرهاب، واستعادة السلام في كل ربوع الصومال، وبما يسهم في تعزيز أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

وحرص عبد العاطي على الإعراب عن دعم مصر لدور المؤسسات الوطنية في الصومال، واستعدادها لتوفير كل المساعدات الفنية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بدورها في تحقيق تطلعات الشعب الصومالي.