وزير الخارجية السوري من الدوحة: نكرر دعوتنا لرفع العقوبات عن سوريا

جدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الأحد، مطالبة الولايات المتحدة برفع العقوبات عن الشعب السوري.

جاء ذلك خلال أول زيارة رسمية يجريها إلى العاصمة القطرية، حيث صرح الشيباني، أنه نقل للدوحة توجسات دمشق، وخصوصا ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية.

وقال وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، إن قطر كان لها دور بارز في دعم الشعب السوري، وستكون شريكا في مرحلة السلام، وذلك حسبما أوردته قناة «الجزيرة»، في خبر عاجل لها.

وأشار إلى أنه بحث مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، جميع القضايا الأساسية والاستراتيجية، متوجهًا بالشكر إلى قطر على مساعداتها وشراكتها الاستراتيجية مع دمشق.

من جانبه، قال وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد الخليفي، إنه بحث مع الوفد السوري خطوات تساهم في بناء دولة سوريا الغد، مؤكدًا أن بلاده لن تدخر جهدا لدعم الأشقاء في سوريا.