طولان يكشف أسباب رحيل ميكالي

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كشف حلمي طولان المتحدث الرسمي للجنة الفنية للاتحاد المصري لكرة القدم كواليس إقالة البرازيلي ميكالي المدير الفني السابق لمنتخب 2005.

وقال طولان في تصريحات لقناة أون سبورت :" قرار إقالة ميكالي من جانب مجلس الاتحاد ولأسباب تخص العقد والقمية المالية التي كان يحصل عليها".

وأضاف :" القرار لم يكن من جانب اللجنة الفنية ولكنه له أسبابه".

وكان مجلس إدارة الجبلاية برئاسة المهندس هاني أبوريدة قد قرر فسخ التعاقد مع البرازيلي ميكالي المدير الفني لفريق 2005 والسابق للمنتخب الأولمبي والذي قاده للحصول على المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وتكليف أسامة نبيه بالقيادة الفنية لمنتخب 2005.