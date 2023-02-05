أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الوطنية الصينية للمنسوجات والملابس، أن صادرات الصين من المنسوجات ومنتجات الملابس سجلت نموا مستقرا خلال العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الأحد، عن الجمعية القول، إن حجم الصادرات بلغ 323.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة نسبتها 2.6% على أساس سنوي.

وزادت صادرات المنسوجات بنسبة 2% بالمقارنة مع العام الأسبق لتصل إلى 148 مليار دولار أمريكي، بينما ارتفعت صادرات الملابس والإكسسوارات بنسبة 3.2% لتصل إلى أكثر من 175 مليار دولار أمريكي.

كما شهدت شركات المنسوجات الكبيرة ارتفاعا في إيراداتها التشغيلية المجمعة بنسبة 0.9% على أساس سنوي لتصل إلى ما يقرب من 5.26 تريليون يوان "حوالي 780 مليار دولار أمريكي" في عام 2022.