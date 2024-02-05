 رسميًا.. الإسماعيلي يتعاقد مع نجم بورفؤاد - بوابة الشروق
الإثنين 5 فبراير 2024 6:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

رسميًا.. الإسماعيلي يتعاقد مع نجم بورفؤاد

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 5 فبراير 2024 - 6:40 م | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 6:40 م

تعاقد نادي الإسماعيلي بصفة رسمية مع على الملواني، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي بورفؤاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الملواني في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي الإسماعيلي عقب التعاقد معه: «الإسماعيلي نادٍ كبير ويتمني أي لاعب الانتماء له واللعب بقميصه».

وأضاف: «سأبذل قصاري جهدي من أجل أن أكون على قدر الثقة المأمولة ووضع الفريق في المكانة التي يستحقها بين الكبار».

وواصل: «جماهير الإسماعيلي تضرب دائما أعظم الأمثلة في الوفاء والانتماء وسنقاتل من أجل إعادة البسمة لهم».

وأتم: «الإسماعيلي يضم لاعبين على قدر كبير من الكفاءة ونتمنى من الله عز وجل أن يوفقنا في تحقيق الانتصارات وحصد مركز يليق بقيمة النادي».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك