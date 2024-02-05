تعاقد نادي الإسماعيلي بصفة رسمية مع على الملواني، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي بورفؤاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال الملواني في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي الإسماعيلي عقب التعاقد معه: «الإسماعيلي نادٍ كبير ويتمني أي لاعب الانتماء له واللعب بقميصه».
وأضاف: «سأبذل قصاري جهدي من أجل أن أكون على قدر الثقة المأمولة ووضع الفريق في المكانة التي يستحقها بين الكبار».
وواصل: «جماهير الإسماعيلي تضرب دائما أعظم الأمثلة في الوفاء والانتماء وسنقاتل من أجل إعادة البسمة لهم».
وأتم: «الإسماعيلي يضم لاعبين على قدر كبير من الكفاءة ونتمنى من الله عز وجل أن يوفقنا في تحقيق الانتصارات وحصد مركز يليق بقيمة النادي».