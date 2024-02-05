هيفاء وهبي: أجلت شغل كتير تضامنا مع غزة لكن عجلة الحياة يجب أن تتحرك

قالت الفنانة هيفاء وهبي، إنّها عاشت فترة عصيبة بسبب حرب غزة، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على القطاع، والمستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنّها أجلت الكثير من أعمالها الفنية تضامنا مع ما يحدث في قطاع غزة (جراء العدوان الإسرائيلي).

وأشارت إلى أنَّ عجلة الحياة يجب أن تتحرك، وأن تواصل عملها لكن بهدوء في ظل الأجواء الراهنة، معقبة: «لازم نتحرك والحياة تمشي بهدوء ونكمل شغلنا وحياتنا».

ولفتت هيفاء، إلى أنّها تحب دائمًا أن تكون نشيطة باعتبار أنّ الجمهور يحبها أن تكون على هذا الحال كما قالت.

وأوضحت الفنانة اللبنانية، أنّها تواصل حاليًّا تصوير فيلم مصري لبناني مشترك، مشيرة إلى أنّه تتأنى في اختيار أعمالها الدرامية، فيما تشعر بالرغبة في المشاركة في دراما رمضان.