الأردن: مقترح نيابي لإصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى المملكة

اقترح عدد من النواب الأردنيين، الأربعاء، إصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى المملكة، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسط سيطرة بلاده على قطاع غزة، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

وبحسب المقترح النيابي فإن أسباب مشروع القانون جاء بهدف «عدم المساس بالوحدة الوطنية، والتأكيد على سيادة الأردن انسجاما مع أحكام الدستور الأردني بأحكامه كافة، والرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني إلى الأردن كوطن بديل».

وأشار المشروع إلى أن «الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره، إضافة إلى الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية، وتنفيذ الأردن لكافات الالتزامات الدولية والمواثيق والأعراف التي حرمت ومنعت التهجير القسري».

وبحسب مشروع القانون يسمى القانون «قانون منع تهجير الفلسطينيين إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية» ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك وفقًا لما نشرته قناة «المملكة».

وينص القانون على منع تهجير الفلسطينيين من أراضي دولتهم فلسطين المحتلة إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، وأن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام القانون.