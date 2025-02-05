عمرو أديب: السعودية قوية وليس عندها نقاط ضعف يدخل منها الابتزاز الترامبى

علق الإعلامي عمرو أديب، على البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن السيطرة على قطاع غزة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء: «السعودية قوية، وليس عندها نقاط ضعف يدخل منها الابتزاز الترامبي، لا تحتاج أي شيء من أحد وتستطيع أن تتحمل أي ضغط مهما كان، وكلامها واضح واحد لا يتغير، وفيها شعب يقف وراء قيادته بثقه وبفخر. هي المملكة لا يتم تهديدها بل بالعكس يجب أن تكسب ودها دائما».

السعوديه قويه.وليس عندها نقاط ضعف يدخل منها الابتزاز الترامبى . لا تحتاج اي شيء من احد وتستطيع ان تتحمل اي ضغط مهما كان ، وكلامها واضح واحد لا يتغير وفيها شعب يقف وراء قيادته بثقه وبفخر .هى المملكه لا يتم تهديدها بل بالعكس يجب ان تكسب ودها دائما — Amr Adib (@Amradib) February 5, 2025

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، فجر الأربعاء، أن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف «راسخ وثابت ولا يتزعزع، وأن هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات».

وتابعت الوزارة، في بيان، أن «ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال، خلال الخطاب الذي ألقاه في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى في 18 سبتمبر الماضي، حيث شدد على أن المملكة لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك».

كما أبدى ولي العهد السعودي «هذا الموقف الراسخ خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض في نوفمبر الماضي، حيث أكد على مواصلة الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية».

وحث ولي العهد السعودي «المزيد من الدول المحبة للسلام للاعتراف بدولة فلسطين وأهمية حشد المجتمع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الذي عبرت عنه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة للأمم المتحدة».

كما تشدد السعودية «على ما سبق أن أعلنته من رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإن واجب المجتمع الدولي هو العمل على رفع المعاناة الإنسانية القاسية التي يرزح تحت وطأتها الشعب الفلسطيني الذي سيظل متمسكًا بأرضه ولن يتزحزح عنها»، حسبما ذكر بيان الخارجية السعودية.

وأكدت المملكة أن «هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات، وأن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وهذا ما سبق إيضاحه للإدارة الأميركية السابقة والإدارة الحالية».