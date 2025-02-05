ترامب: ناقشت مع نتنياهو كيف يمكننا العمل معا لضمان القضاء على حماس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: «إن كارثة روسيا- وأوكرانيا، والفظائع التي تعرضت لها إسرائيل في الشهور الماضية وتهديد موطن اليهود والدولة الإسرائيلية؛ لم تكن لتحدث لو كنت رئيسًا للولايات المتحدة».

وزعم ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي: أن «إسرائيل ظلت قوية وواجهت قتل الأطفال والرجال والنساء وحالة الاغتصاب التي حدثت لمواطنيها»، مردفا: «ولذلك أود أن أحيي الشعب الإسرائيلي على صموده».

وأضاف: «خلال الاجتماع مع رئيس وزراء إسرائيل ناقشنا سويًا كيف يمكن أن نعمل معا لضمان أن يتم القضاء على حماس وإحضار السلام إلى إقليم عانى من مشاكل، وأريد أن أشكره على جهوده وأشكر جهود المبعوث ستيف ويتكوف».

من جانبه، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال: إن «حزب الله انتهى، ونصر الله انتهى، والسنوار انتهى، وقمنا بتفكيك حماس، وعرقلة أنظمة الدفاع الجوي الإيراني، وقمنا بملاحقة إرهابيين كانوا مطلوبين من مدة طويلة، وقوة إيران أصبحت في أضعف حالاتها».

وتابع: «لكي نضمن مستقبلنا ويحل السلام، يتوجب علينا أن ننهي المهمة وأن ندمر حماس، وتدمر الأنفاق وإطلاق سراح الرهائن، ونضمن ألا تشكل حماس أي خطر على إسرائيل في المستقبل».

ووجه حديثه إلى ترامب: «أظن سيدي الرئيس أن قدرتك على التفكير خارج الصندوق بأفكار جديدة ستمكننا من تحقيق كل أهدافنا، ورأيتك تفعل ذلك في أوقات كثيرة، أنت ترى الأمور بصورة لا يراها الآخرون، وفي نهاية المطاف يقول الأشخاص إنك محق، وهذه هي نوعية التفكير التي ستحقق الاتفاقات الإبراهيمية وتعيد صياغة شكل الشرق الأوسط مرة أخرى».