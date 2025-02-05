انتخابات دلهي: معركة شرسة بين حزب مودي وحزب مكافحة الفساد

بدأ آلاف الأشخاص، اليوم الأربعاء، التصويت في انتخابات الهيئة التشريعية لولاية العاصمة الهندية، حيث يسعى حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي؛ للإطاحة بحزب إقليمي قوي يحكم نيودلهي منذ أكثر من عقد.

وتوجه الناخبون، سيرا على الأقدام إلى مراكز الاقتراع في صباح شتوي بارد؛ للإدلاء بأصواتهم في أنحاء العاصمة الشاسعة.

وأدى مانيش سيسوديا أحد قادة حزب عام آدمي، وآخرون الصلاة في معبد قبل التصويت.

ويتنافس حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي مع حزب عام آدمي، بقيادة أرفيند كيجريوال، الذي يدير نيودلهي وبنى قاعدة دعم واسعة على سياساته الاجتماعية وحركته المناهضة للفساد.

وعانى كيجريوال، الذي يحظى بشعبية كبيرة في مكافحة الفساد، من انتكاسة حيث واجه هو نفسه مزاعم الكسب غير المشروع.

وفاز حزب عام آدمي، بـ62 مقعدا من أصل 70 مقعدا في انتصار ساحق في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في عام 2020، تاركا حزب بهاراتيا جاناتا بثمانية مقاعد فقط وحزب المؤتمر بلا أي مقعد.

وكان حزب العمل إيه إيه بي، قد اكتسح أيضا انتخابات الولاية في عام 2015، حيث فاز بـ67 مقعدا، بينما حصل حزب بهاراتيا جاناتا على 3 مقاعد.