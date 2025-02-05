ريال مدريد يوجه رسالة عاطفية لرونالدو في عيد ميلاده

وجه نادي ريال مدريد الإسباني رسالة خاصة لنجمه السابق كريستيانو رونالدو والذي أتم اليوم عامه الأربعين.

وبلغ رونالدو 40 عاما، أمضى خلالها فترة طويلة بقميص الريال بدأت من صيف 2009 وحتى 2018 لينتقل بعد ذلك إلى يوفنتوس الإيطالي ثم يعود لناديه القديم مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل أن ينتقل للنصر السعودي في يناير 2023.

وقال الريال عبر صفحته الرسمية :"الغالي كريستيانو، باسم ريال مدريد، نود أن نرسل إليك أطيب التمنيات بمناسبة عيد ميلادك الأربعين. كل المدريدستاس فخورون بك كأسطورة وبما تمثله لتاريخنا. نتمنى لك يومًا رائعًا مع عائلتك وأحبائك."

ويعد رونالدو من بين النجوم التاريخيين للريال، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، ومثلها في السوبر الأوروبي، ولقبين لليجا الإسبانية ومثلها في كأس ملك إسبانيا ومثلهما في السوبر الإسباني أيضا.