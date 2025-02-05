كرر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الرسائل التي نقلها دونالد ترامب في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال روبيو، على حسابه على منصة "إكس": "يجب تحرير غزة من حماس، وكما قال الرئيس ترامب اليوم، فإن الولايات المتحدة مستعدة لقيادة غزة وجعلها جميلة مرة أخرى. هدفنا هو السلام المستدام في المنطقة للجميع"، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وأضاف مصدر أمريكي مقرب من ترامب أن الأخير "قدم خطته لأنه توصل إلى نتيجة مفادها أن لا أحد غيره لديه فكرة جيدة عن غزة، باستثناء الأفكار المعاد تدويرها والتي فشلت في الماضي".

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة قد تسهم في خلق آلاف فرص العمل في المنطقة، حيث ستشرف الإدارة الأميركية على عملية إعادة الإعمار".

قال أيضا: "أرى موقفا يُمكننا من ملكية طويلة الأمد".

وتوقع الرئيس الأمريكي أن يتحول القطاع، الذي يضم أكثر من مليوني فلسطيني، إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، مضيفا: "ريفييرا الشرق الأوسط. هذا شيء يمكن أن يكون بالغ الروعة".

كما أعرب ترامب عن أمله في إمكانية نقل الفلسطينيين من غزة، وأن تتولى الولايات المتحدة إعادة إعمار القطاع.

وزعم ترامب أن الفلسطينيين "سيودون بشدة" مغادرة القطاع الذي دمرته الحرب، وقال إن "أهالي غزة سيودون بشدة العيش في مكان آخر إذا أتيحت لهم الفرصة. القطاع أصبح موقع هدم"، بحسب تعبيره.