صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30631 شهيدا و72043 إصابة

واستشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وقالت مصادر صحفية، إن عددا من المواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء قصف المنزل الذي يعود لعائلة «السدودي» بمخيم النصيرات.



وقد وصل خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 34 شهيدا إلى مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى غزة الأوروبي، جراء استهداف الاحتلال منازل المواطنين في مدينتي غزة وخان يونس.



وقالت مصادر طبية، إن 9 شهداء وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، فيما وصل 25 شهيدا إلى مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس، 17 منهم ارتقوا في قصف لمنزل عائلة الفقعاوي.



وأصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال شارع الرشيد الساحلي، مقابل وسط قطاع غزة.



وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية لحي الزيتون جنوب مدينة غزة.



كما كثفت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها لمدينة خان يونس والمناطق المحيطة بها، وعلى رأسها مدينة حمد شمال مدينة خان يونس.



وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة استهدفت مناطق متفرقة في شمال قطاع غزة.