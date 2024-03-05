صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30631 شهيدا و72043 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ151 على قطاع غزة.
وقالت صحة غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدا وخلفت 123 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكدت أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 30631 شهيدا و72043 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
واستشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقالت مصادر صحفية، إن عددا من المواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء قصف المنزل الذي يعود لعائلة «السدودي» بمخيم النصيرات.
وقد وصل خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 34 شهيدا إلى مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى غزة الأوروبي، جراء استهداف الاحتلال منازل المواطنين في مدينتي غزة وخان يونس.
وقالت مصادر طبية، إن 9 شهداء وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، فيما وصل 25 شهيدا إلى مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس، 17 منهم ارتقوا في قصف لمنزل عائلة الفقعاوي.
وأصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال شارع الرشيد الساحلي، مقابل وسط قطاع غزة.
وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية لحي الزيتون جنوب مدينة غزة.
كما كثفت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها لمدينة خان يونس والمناطق المحيطة بها، وعلى رأسها مدينة حمد شمال مدينة خان يونس.
وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة استهدفت مناطق متفرقة في شمال قطاع غزة.