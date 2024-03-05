ألمانيا: مجموعة يسارية متطرفة تعلن مسئوليتها عن الهجوم على مصنع تسلا

ادعت مجموعة مصنفة في ألمانيا كمجموعة متطرفة يسارية، مسئوليتها عن شن هجوم على إمدادات الطاقة في مصنع شركة تسلا بالقرب من العاصمة الألمانية برلين، مشيرة إلى أن ما قامت به كان عملا احتجاجيا ضد الشركة الأمريكية المصنعة للسيارات.

وكتبت مجموعة "فولكان جروبه" /مجموعة البركان/ في خطاب اليوم الثلاثاء: "لقد قمنا بتخريب تسلا اليوم".

وتسبب احتراق برج كهرباء في انقطاع التيار بشكل كبير عن المنطقة القريبة من المصنع، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتوقف الإنتاج في مصنع تسلا الوحيد بأوروبا الذي يقع في منطقة جرونهايده، وجرى إخلاؤه. كما تأثرت العديد من الأسر في المنطقة بهذا الحادث.

وتفترض الشرطة حاليا وقوع عمل تخريبي متعمد، وبدأ قسم أمن الدولة التابع لمكتب مكافحة الجريمة في ولاية براندنبورج (حيث يقع المصنع) في التحقيق في الواقعة.

كانت المجموعة مشتبها بها بالفعل في تنفيذ هجوم تخريبي متعمد على إمدادات الطاقة الخاص بموقع بناء تسلا في عام 2021 حيث اتهمت المجموعة تسلا في ذلك الوقت بأنها ليست خضراء وليست بيئية ولا اجتماعية، وذلك وفقا لما كتبته المجموعة على موقع النشطاء اليساريين انديميديا دوت أورج.

وكتبت وكالة الاستخبارات في ولاية براندنبورج حينها، أن المتطرفين اليساريين، المعروفين باسم /مجموعات البركان/ نفذوا هجمات تخريبية متعمدة بإضرام حرائق في برلين عدة مرات في السنوات الأخيرة.