دياز: مباراة الإياب أمام أتلتيكو مدريد لن تكون سهلة

أكد إيراهيم دياز، نجم ريال مدريد الإسباني، على أهمية التركيز في مباراة الإياب من مواجهة أتلتكو مدريد، في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا رغم الانتصار ذهابًا 2-1.

ريال مدريد فاز على ضيفه أتلتيكو مدريد 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الذهاب من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال إبراهيم دياز في تصريحات نقلتها شبكة «موفيستار»: «اللعب في سانتياجو برنابيو لا يصدق دائما ما أقول ذلك ولكن عندما ترتدي قميص ريال مدريد يجب أن تعطي كل ما لديك».

وأضاف: «هدفي كان جيدًا ولكن الأمر لم ينته بعد، لا تزال أمامنا مباراة العودة وعلينا أن نعطي كل ما لدينا».

وتابع: «كنا متوازنين في المباراة، صحيح أنهم تعادلوا وتراجعنا قليلا ولكن في الشوط الثاني بدأنا بشكل جيد وفي أي لحظة يمكن أن نخدعك».

وأوضح: «من الجيد أننا فزنا على أرضنا ولكن في الإياب يجب أن نقدم كل ما لدينا، هذه هي بطولة دوري أبطال أوروبا، كل شيء صغير يصنع الفارق»

وأتم: «أنا هنا للمساهمة وهذا هو الشيء الوحيد الذي يتعين علي فعله، أنا مستعد لأقدم كل ما لدي للفريق وكل ما لدي لهذا النادي».

ويلتقي الفريقان مجددًا على ملعب أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الإياب، لحسم المتأهل للدور ربع النهائي، حيث يلتقي الفائز مع المتأهل من مواجهة أرسنال وآيندهوفن الهولندي، والتي تفوق أرسنال ذهابًا خارج الديار بنتيجة 7-1.