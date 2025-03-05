 صلاح يقود هجوم ليفربول في معقل باريس سان جيرمان - بوابة الشروق
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صلاح يقود هجوم ليفربول في معقل باريس سان جيرمان

محمود باهي
نشر في: الأربعاء 5 مارس 2025 - 8:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 مارس 2025 - 8:54 م

أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

يبدأ سلوت اللقاء الذي سيقام على ملعب حديقة الأمراء معقل بي إس جي بالقوة الضاربة، وتشكيل يضم..

أليسون، أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون، سوبوسلاي، ماك أليستر، جرافينبرخ، لويس دياز، جوتا، ومحمد صلاح.

أما الإسباني لويس إنريكي مدرب بي إس جي يبدأ المباراة بتشكيل يضم..

دوناروما، حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديس، جواو نيفيز، فيتينيا، رويز، كفاراتسخيليا، باركولا، وعثمان ديمبلي.

يذكر أن الفريقين سيلتقيان إيابا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أنفيلد، ويتأهل الفائز منهما لمواجهة الفائز من مباراة أستون فيلا الإنجليزي ضد كلوب بروج البلجيكي.

وفاز أستون فيلا في مباراة الذهاب بمعقل كلوب بروج بنتيجة 3-1 أمس الثلاثاء.

 


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