 أمطار رعدية ورياح شديدة تضرب الإسكندرية وارتفاع الأمواج لأكثر من 5 أمتار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمطار رعدية ورياح شديدة تضرب الإسكندرية وارتفاع الأمواج لأكثر من 5 أمتار

تصوير هدى الساعاتي
تصوير هدى الساعاتي
هدى الساعاتي
نشر في: الأربعاء 5 مارس 2025 - 1:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 مارس 2025 - 1:19 ص

شهدت مدينة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح شديدة وارتفاع أمواج البحر لأكثر من 5 أمتار.

وأشارت غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى استمرار موجة التقلبات الجوية الممطرة حتى الخميس المقبل.

وأعلن أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، وذلك للطلاب والمعلمين داخل نطاق المحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس وآثارها السلبية، حفاظًا على سلامة المواطنين.


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