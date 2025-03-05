تفاصيل مكالمة الـ 50 دقيقة بين ترامب وترودو

أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن مكالمة هاتفية جرت اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استمرت نحو 50 دقيقة.

وذكرت كندا أن ترامب تحدث هاتفيا مع ترودو، حيث ناقش الأخير ملف التجارة بين البلدين، وفقا لما نقله حساب قناة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

من جهته، قال ترامب إنه تحدث مع ترودو والمكالمة انتهت بشكل ودي "إلى حد ما".

وأضاف ترامب: أبلغت ترودو أن جهود كندا لمكافحة تهريب "الفنتانيل" غير كافية.

وقال ترامب، إن ترودو يحاول البقاء في السلطة دون انتخابات، مشيرا إلى أن ترودو لم يرد عن سؤاله له بشأن موعد الانتخابات في كندا.

ووصف رئيس الوزراء الكندي في وقت سابق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي على واردات بلاده بأنها "شيء غبي للغاية".

واتهم ترودو، الذي يتنحى هذا الأسبوع، الرئيس الأمريكي بالرغبة في تدمير الاقتصاد الكندي.

وفي حديثه، بعد ساعات من شن ترامب حرباً تجارية على المكسيك وكندا، أعلن ترودو فرض رسوم جمركية فورية 25% على واردات أمريكية قيمتها 30 مليار دولار كندي.

وقال إنه إذا لزم الأمر، ستستهدف كندا واردات أخرى قيمتها 125 مليار دولار كندي في غضون 21 يوماً.

جاء ذلك بعد دخول الرسوم الجمركية الأمريكية، التي فرضها ترامب بقيمة 25% على السلع المستوردة من المكسيك وكندا، حيز التنفيذ، مع مرور الموعد النهائي يوم الثلاثاء.