نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى المستشفى بسبب استمرار أعراض «كورونا»

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أفاد مقر رئاسة الوزراء "داونينج ستريت"، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون ، نقل إلى المستشفى بسبب استمرار أعراض فيروس كورونا.

ويأتي نقل جونسون للمستشفى بعد 10 أيام من إعلان رئيس الوزراء (55 عاما) لأول مرة عن إصابته بالفيروس، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية .

وقالت متحدثة باسم داونينج ستريت: "بناء على نصيحة طبيبه، نقل رئيس الوزراء الليلة إلى المستشفى للخضوع لفحوصات".

وأضافت: "هذه خطوة احترازية، حيث لا يزال رئيس الوزراء يواجه استمرارا في أعراض فيروس كورونا بعد عشرة أيام من إثبات إصابته بالفيروس".

وكان جونسون أول قائد لدولة كبيرة يصاب بفيروس "كورونا المستجد"، كما أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إصابته بالفيروس في اليوم نفسه، وهما أرفع مسولين يقودان جهود مكافحة الوباء في دولة اختارت نهجا متساهلا للتعامل مع الأزمة في بدايتها وجرت على نفسها انتقادات شديدة.