محمد صبحي عن مشروع المليار الذهبي: أطلقوا على راقصات التيك توك اسم محتوى

قال الفنان محمد صبحي، إن العالم يشهد مخططا ماسونيا، تحت مسمى «مشروع المليار الذهبي»؛ يستهدف تشكيل مجلس لإدارة للعالم، وإبادة وإعدام 7 مليارات نسمة من على سطح الأرض.

وأشار خلال لقاء مع برنامج «vip» مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع عبر شاشة «هي»، مساء الثلاثاء، إلى أن خطوات الإبادة يجرى تنفيذها، وهناك دلائل على ذلك في مراجع ومؤلفات.

وأضاف أن الشرط الأول لإقامة حكومة موحدة تحكم العالم؛ هو إلغاء الأديان، مستشهدا على رأيه بمناداة أمريكا وإسرائيل منذ 6 أشهر؛ لدول العالم بالوقوف عند الديانة الإبراهيمية، انطلاقا من إجماع الأديان على ابراهيم عليه السلام، موضحا أن هدف المشروع الرئيسي؛ هو إلغاء الأديان الثلاثة «الإسلام- المسيحية- اليهودية».

وأوضح أن اعلان الديانة الإبراهيمية؛ تعد الخطوة قبل الأخيرة لإنشاء الحكومة العالمية القائمة على اللادين، تجنبا للخلافات الدينية والعرقية بين البشر في مشهد يمثل قمة الامتهان للإنسان.

وأشار إلى تبني المخطط مبدأ المناداة بالفضيلة والأخلاق وعدم العري والتقوى في البروتوكول رقم (24)، موضحا أن ما يحدث في العالم الآن من منظومة فساد الأخلاق وإلغاء الوعي والمعرفة والعلم؛ يعد مؤشرًا لبدء الدعوة إلى منظومة الفضيلة السامية التي يستهدفها البروتوكول (24).

وتابع حديثه: «أطلقوا على الراقصات في التيك توك اسم محتوى، ومن ثم اتجه العالم إلى التريند، وأصبح كل كلام فارغ تريند، أما الحديث عن كلام يهم البشرية والإنسانية؛ أصبح أمرًا مرفوضًا وغير مقبول».