حمو بيكا عن عمر كمال وحسن شاكوش: واحد بخيل والتاني أصفراوي

وصف مؤدي المهرجانات حمو بيكا، صديقه عمر كمال بـ"البخل": "دا ناشف نشفان السنين، هو دا لو أعطى حد حاجة ممكن يموت".

وقال حمو بيكا، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة" على قناتي "المحور" و"النهار": "رقصت وغنيت في فرح حسن شاكوش، وبعتز بده جدا، وفي نفس الوقت عمر كمال "بخيل" وحسن شاكوش "أصفراوي".

ويعد برنامج "العرافة"، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.