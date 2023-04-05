 حمو بيكا عن عمر كمال وحسن شاكوش: واحد بخيل والتاني أصفراوي - بوابة الشروق
الأربعاء 5 أبريل 2023 10:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من تفضل لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

حمو بيكا عن عمر كمال وحسن شاكوش: واحد بخيل والتاني أصفراوي

حمو بيكا
حمو بيكا
مصطفى الجداوي
نشر في: الأربعاء 5 أبريل 2023 - 9:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أبريل 2023 - 9:47 م

 

وصف مؤدي المهرجانات حمو بيكا، صديقه عمر كمال بـ"البخل": "دا ناشف نشفان السنين، هو دا لو أعطى حد حاجة ممكن يموت".

وقال حمو بيكا، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة" على قناتي "المحور" و"النهار": "رقصت وغنيت في فرح حسن شاكوش، وبعتز بده جدا، وفي نفس الوقت عمر كمال "بخيل" وحسن شاكوش "أصفراوي".

ويعد برنامج "العرافة"، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك