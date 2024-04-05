أقيمت في طهران، مراسم تشييع لجنود الحرس الثوري الذين قتلوا في الهجوم على القسم القنصلي بسفارة إيران في دمشق، في إطار فعاليات "يوم القدس العالمي"، اليوم الجمعة،

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بمشاركة الكثير من الإيرانيين في مراسم التشييع في ساحة "الفردوسي" بطهران، أطلقوا خلالها هتافات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة، مضيفة أنه سيتم إرسال جثمان القتلى بعد المراسم إلى البلدات التي سيُدفنون فيها.

وتحتفل إيران بيوم القدس العالمي في آخر يوم جمعة من شهر رمضان سنوياً، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأعلنت إيران، مساء الاثنين، تعرض القسم القنصلي في سفارتها بدمشق لهجوم صاروخي إسرائيلي، فيما أفاد الحرس الثوري الإيراني بمقتل 7 من أعضائه، بينهم جنرالان.

يأتي هذا التصعيد بينما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية.