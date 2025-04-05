ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة في التشكيل المتوقع أمام ريال بيتيس

يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، على ملعب "مونتجويك".

وتعد المباراة ذات أهمية كبيرة لبرشلونة، الذي يسعى لتعزيز صدارته، حيث يحتل المركز الأول برصيد 66 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الذي سيخوض مباراته في نفس الجولة مع فالنسيا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويخوض برشلونة اللقاء في حالة جيدة بعد تأهله إلى نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب أتلتيكو مدريد، حيث سيواجه ريال مدريد في المباراة النهائية.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال بيتيس:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، جافي

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا