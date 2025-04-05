محافظ القليوبية يدشن الحملة القومية الأولى لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم السبت، تدشين فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2025؛ لتحصين الماشية، من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز، ضد مرضي الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، بقرية سوارس والإصلاح الزراعي بمركز قليوب والتي تعد من كبرى القري التي يوجد بها تجمع لرؤس الماشية.

وجاءت الحملة، بحضور كل من الدكتورة لمياء عطية مدير عام الطب البيطري بالقليوبية، واللواء وائل طاهر رئيس مدينة قليوب، وأحمد فراج نقيب الفلاحين بالقليوبية.

وتابع المحافظ، أعمال التحصين بعدد من قرى وعزب مركز قليوب، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، وتكثيف حملات تحصين الماشية والأغنام والماعز للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأشاد بهذه الحملات القومية التي تساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وصحة وسلامة المواطنين، معلنًا دعمه الكامل للحملة.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين لحماية الحيوانات والحفاظ عليها،ط.

وناشد المهندس أيمن عطية، المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بالتعليمات والإرشادات من أهم النقاط التي تم تناولها خلال الجولةأجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية، في إطار تشديد الإجراءات الوقائية للتحكم والسيطرة، ومنع انتشار المرض على مستوى الجمهورية.

وأكد المحافظ، أهمية متابعة الندوات الإرشادية والتوعوية المصاحبة للحملة، والتي تهدف إلى التعريف بأساليب التربية السليمة للماشية، وأهمية التحصين والترقيم والتسجيل والتأمين على الماشية، والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل والحظائر، خاصة فيما يتعلق بالتخلص من القمامة، للإقلال من انتشار ناقلات الأمراض من الناموس والباعوض.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، أن الحملة تستهدف تحصين ١٢٧ ألف رأس ماشية، بواقع ٦٣ ألف رأس من الأبقار و٦٤ ألف رأس من الجاموس، وتحصين ٤٥ ألف من رؤوس الأغنام والماعز، من خلال ٧٣وحدة بيطرية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأضافت أن الحملة القومية لتحصين الماشية، يصاحبها 10 فرق عمل من لجان مديرية الطب البيطري بالقليوبية، من مسئولى الوقاية والإرشاد والتسجيل والترقيم والتأمين والتقصي، يجوبون القرى يوميا ضمن فعاليات الحملة؛ لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها.