الاتحاد الإفريقي يكشف موعد مواجهة يد الزمالك والأهلي على كأس السوبر

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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة اليد عن موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي المقررة بين فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك والنادي الأهلي.

حيث قرر الاتحاد الإفريقي إقامة المباراة على صالة الجنرال سينكون جيه بالنيجر يوم الأحد المقبل الموافق 8 مايو الحالى في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر؛ الثامنة بتوقيت النيجر.

وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت المصرية.

يذكر أن يد الزمالك كان قد توج بلقب السوبر الإفريقي المؤهل لكأس العالم للأندية لكرة اليد العام الماضي على حساب النادي الأهلي والذي أقيم في القاهرة.