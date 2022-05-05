 بولندا: استقبال أكثر من 3 ملايين لاجىء أوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية - بوابة الشروق
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بولندا: استقبال أكثر من 3 ملايين لاجىء أوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أ ش أ
نشر في: الخميس 5 مايو 2022 - 9:31 ص | آخر تحديث: الخميس 5 مايو 2022 - 9:31 ص

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، استقبال 3 ملايين و163 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضي.
وذكرت الوكالة - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلها راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس - أن نحو 25 ألف لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الأربعاء مقابل 19 ألفا و400 لاجئ في اليوم الذي يسبقه.
وأفادت وسائل إعلام بولندية- نقلا عن وزارة الخارجية - بأنه على الرغم من أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، فهناك مواطنون من دول أخرى بين اللاجئين.


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