بولندا: استقبال أكثر من 3 ملايين لاجىء أوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، استقبال 3 ملايين و163 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضي.

وذكرت الوكالة - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلها راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس - أن نحو 25 ألف لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الأربعاء مقابل 19 ألفا و400 لاجئ في اليوم الذي يسبقه.

وأفادت وسائل إعلام بولندية- نقلا عن وزارة الخارجية - بأنه على الرغم من أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، فهناك مواطنون من دول أخرى بين اللاجئين.