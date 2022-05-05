اعتبر الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن هجوم إلعاد والذي أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 6 آخرين، جاء ردا على ما وصفه باعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى.



وقال قاسم في تصريح أورده المركز الفلسطيني للإعلام، إن "عملية إلعاد جزء من غضب شعبنا على اعتداءات الاحتلال على مقدساته، مؤكدا أن "اقتحام الأقصى لا يمكن أن يمر دون عقاب".



يشار إلى مقتل 3 إسرائيلين وإصابة 6 آخرين خلال هجوم في بلدة إلعاد قرب تل أبيب، ولا تزال الشرطة الإسرائيلية تبحث عن منفذي الهجوم حيث أفادت صحف عبرية بأن المنفذين اثنين وهربا في سيارة.