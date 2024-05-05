 الصحة الفلسطينية: 120 شهيدا لم يتم انتشالهم في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة - بوابة الشروق
الأحد 5 مايو 2024 7:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الصحة الفلسطينية: 120 شهيدا لم يتم انتشالهم في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة

القدس المحتلة - واس
نشر في: الأحد 5 مايو 2024 - 6:11 م | آخر تحديث: الأحد 5 مايو 2024 - 6:11 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن هناك 120 شهيدا لم يتم انتشالهم في محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وذلك بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي عمل الأطقم الطبية في تلك المناطق، وعدم توفر معدات حفر ثقيلة، نظرا لنفاد الوقود، مع مواصلة الاحتلال تشديد الحصار على القطاع.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن عمليات البحث والانتشال جارية للشهداء منذ عدة أسابيع، حيث تم انتشال عشرات الشهداء، من داخل مستشفى الشفاء ومن تحت ركام المنازل المدمرة المحيطة بالمستشفى.

وفي سياق متصل، أعلنت فرق الدفاع المدني عن انتشال 7 شهداء، من تحت ركام المنازل المدمرة غرب مدينة خان يونس، لافتة إلى أن المئات من المفقودين ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك