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امتدح رضا شحاتة ، نجم الأهلي الأسبق، المستوى الذي قدمه إمام عاشور خلال لقاء الأهلي والجونة الذي جرى مساء السبت بالدوري الممتاز.

قال رضا شحاتة، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، :" إمام عاشور من أفضل لاعبي خط الوسط في مصر، وينقصه الاستمرارية على نفس المستوى لفترة طويلة".

أضاف:" الكرة المصرية تتراجع لأن كل شيء خطأ ، وكثرة عدد المباريات وراء الإصابات المتكررة في الأهلي".

أكد:" أتمنى استمرار علي معلول في الأهلي، ورصيد اللاعب التونسي يمنع الجمهور من انتقاده عند تراجع مستواه".

أتم:" أرفض تعاقد الأهلي مع محمد النني، بسبب تواجد الأفضل منه داخل القلعة الحمراء في الوقت الحالي".