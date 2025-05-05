تقارير: فابريجاس مرشح لتدريب روما

أكدت تقارير صحفية أن سيسك فابريجاس، مدرب كومو، يتصدر قائمة المرشحين لتدريب روما في الموسم المقبل.

ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن الأنباء التي ربطت ستيفانو بيولي، مدرب النصر السعودي، بتدريب روما خلفا لرانييري، ليست صحيحة، حيث أن مدرب ميلان الأسبق لم يدخل قائمة المرشحين التي حددتها إدارة "الذئاب".

على جانب آخر تُقدر إدارة روما العمل الذي يقوم به فابريجاس مع كومو، مما يضعه على رأس المرشحين لتدريب الفريق العاصمي.

وتشمل القائمة مرشحين آخرين، أبرزهم فرانشيسكو فاريولي، المدير الفني لفريق أياكس أمستردام الهولندي.