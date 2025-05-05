حث الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إسرائيل على ضبط النفس، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع، على توسيع العمليات العسكرية في غزة.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العوني: «الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء توسيع القوات الإسرائيلية لعملياتها في غزة، والذي سيؤدي إلى المزيد من الضحايا والمعاناة للشعب الفلسطيني، ونحث إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس».

وفي وقت سابق، قال مسئول إسرائيلي لوسائل إعلام إن مجلس الوزراء وافق بالإجماع على توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، «بما يتوافق مع مقترحات رئيس الأركان ويحقق رؤية رئيس الوزراء».

ونقلت وكالة أنباء «رويترز» عن المسئول، قوله إن «الهجوم الموسع على غزة قد يصل إلى حد السيطرة على كامل القطاع».

وتشمل الخطة المصادق عليها «احتلال قطاع غزة، وإبعاد السكان إلى الجنوب، بهدف شن ضربات شديدة ضد حماس وهزيمتها»، وفق تصريحات المسئول.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن «هذه الخطة ستحقق أهداف الحرب المتمثلة في إعادة الرهائن وهزيمة حماس، وأنها تنتقل من السيطرة على المناطق إلى احتلالها».