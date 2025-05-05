منسي يقود هجوم الزمالك في مواجهة البنك الأهلي بالدوري

أعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لنادي الزمالك، التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة البنك الأهلي في الثامنة من مساء اليوم، الإثنين، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري.

ويحتل البنك الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة التتويج، برصيد 32 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 39 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الأهلي، صاحب المركز الثاني، و8 عن بيراميدز المتصدر.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، مصطفى الزناري، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق ومحمود بنتايج.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد وناصر منسي.

الهجوم: ناصر منسي

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي، أحمد حسام، محمود حمدي الونش، محمد حمدي، أحمد محمود، سيف فاروق جعفر، أحمد إيشو، حسام أشرف وسيف الدين الجزيزي.