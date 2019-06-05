الأمين العام للأمم المتحدة يلتقي ببوتين على هامش المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرج

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش -اليوم الأربعاء- أنه يعتزم لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي.

وقال جوتيريش - في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية - "خلال فترة إقامتي في روسيا، سأجتمع مع الرئيس بوتين وعدد من مسؤولي روسيا رفيعي المستوى"، مُعربًا عن عزمه مناقشة القضايا الحرجة التي تُثير قلق الجميع، والتي تشمل: تحقيق التنمية المستدامة، وتغير المناخ، والتحديات الأمنية حول العالم، ومكافحة الإرهاب.

وأضاف "إن موسكو عضو مؤسس للأمم المتحدة، إلى جانب كونها عضو دائم في مجلس الأمن، لذا من المهم أن أحظى بفرص منتظمة للحوار مع القيادة الروسية".

وسُيعقد منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي - في يومي 6 إلى 8 يونيو الجاري - تحت شعار "إنشاء جدول أعمال لتحقيق التنمية المستدامة".