قائد قوات الدفاع الجوي الباكستاني يزور قلعة قايتباي بالإسكندرية

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قال مدير قلعة قايتباي بالإسكندرية، الدكتور عمرو الشحات، اليوم السبت، إن القلعة استقبلت قائد قوات الدفاع الجوي الباكستاني مع وفد دبلوماسي.

وكان في استقبالهم خلال الزيارة مفتشي آثار القلعة وصلاح حاسوب وهبة عبد العال وشيماء الناقة، حيث تضمنت الجولة الأبراج الرئيسية ومنطقة السراديب.

وأعرب الوفد الباكستاني عن جمال حضارة القلعة، منوها باستمرار أعمال تطهير وتعقيم مبني القلعة والإدارات تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار حرصا على سلامة الزائرين.

وشدد الشحات مجددا فى تصريحات خاصة لـ "الشروق"، على أنه لا دخول لأي زائر دون ارتداء الكمامة مع الاحتفاظ بالمسافات الآمنة بين الزائرين وتواجد المطهرات ومقياس الحرارة بصفة دائمة على بوابة القلعة.