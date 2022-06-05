تقرير: إسبانيا تزود أوكرانيا بدبابات ألمانية حديثة

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ذكر تقرير بصحيفة "الباييس" الإسبانية، أن مدريد تعتزم إمداد إوكرانيا بدابات حربية رئيسية حديثة، مصنوعة في ألمانيا، لتزود البلاد بأحدث دبابات غربية لأول مرة.

ودبابات "ليوبارد 2 إيه 4" مخزنة حاليا وسيتعين تجهيزها للاستخدام قبل نشرها، طبقا لما نقلته الصحيفة، نقلا عن معلومات من وزارة الدفاع في مدريد.

ووفقا للمعلومات، من المقرر تدريب أطقم الدبابات الأوكرانية، في بادئ الأمر، في ليتوانيا ولاحقا في إسبانيا.

كما تستعد مدريد أيضا لتزويد أوكرانيا ببطارية لصواريخ "اسبيد" المصنوعة في إيطاليا، المضادة للطائرات. ولم يعد النظام في الخدمة لدى الجيش الإسباني.