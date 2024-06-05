السعودية تدعو دول العالم الاعتراف بدولة فلسطين مثل سلوفينيا

جددت السعودية اليوم الأربعاء دعوتها إلى باقي دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى المسارعة في اتخاذ هذه الخطوات الإيجابية، مثل سلوفينيا.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية "عن ترحيب المملكة بمصادقة برلمان سلوفينيا على قرار الحكومة باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة".

وأضافت الخارجية السعودية في بيان لها "إذ تثمّن المملكة قرار جمهورية سلوفينيا الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتجدد دعوتها لبقية دول العالم التي لم تعترف بعد للمسارعة في اتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية، وعلى وجه الخصوص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن".

يشار إلى أنه بعد خطوة مماثلة من 3 بلدان أوروبية، اعترفت الحكومة السلوفينية الخميس الماضي بدولة فلسطين، في ظل ضغط دولي على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة.

وبينما تتمسك دول أوروبية مثل ألمانيا بعدم الاعتراف من جانب واحد، تبدو المقاربات مختلفة في بلدان أخرى تبدي انفتاحا على الاعتراف مثل بريطانيا.

ومنتصف الأسبوع الماضي، اعترفت كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا بدولة فلسطين.

وبحسب بيانات السلطة الفلسطينية، وإعلانات أصدرتها أخيراً حكومات في العالم، اعترفت 145 من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.