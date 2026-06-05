مقتل 207 أشخاص منذ بدء الضربات الأمريكية ضد قوارب تهريب المخدرات

أسفرت الضربات العسكرية الأمريكية المتكررة على قوارب يشتبه في تهريبها للمخدرات في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ عن مقتل 207 أشخاص منذ خريف عام 2025، حسبما قالت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي (سواثكوم) لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ).

وقالت القيادة الجنوبية إن القوات الأمريكية نفذت 63 هجوما حتى يوم الخميس، مما أدى إلى تدمير 64 سفينة يشتبه في تورطها في تهريب المخدرات.

ومن بين الوفيات الـ 207 المبلغ عنها، كان هناك 190 من مهربي المخدرات المشتبه بهم الذين قتلوا خلال الضربات، وفقا لما ذكرته القيادة الجنوبية، وجرى في وقت لاحق انتشال جثتين من المياه خلال عمليات البحث، في حين تم إلغاء البحث في نهاية المطاف عن 15 مهربا مشتبها به آخرين.

وقد واجهت هذه العمليات انتقادات من خبراء قانونيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يشككون في مدى جواز هذه الهجمات المميتة في المياه الدولية بموجب القانون الدولي.

وتستهدف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ منذ سبتمبر، قائلة إن العمليات تهدف إلى الحد من تهريب المخدرات الدولي.

وتكافح الولايات المتحدة منذ فترة طويلة من الاستخدام غير القانوني للمخدرات والوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة، وقد ألقى ترامب باللوم مرارا وتكرارا على شبكات تهريب المخدرات الأجنبية في إذكاء هذه الأزمة، في حين وصفت إدارته هذه التجارة بأنها "إرهاب مخدرات".