كوريا الجنوبية تسجل ثاني أكبر فائض بالحساب الجاري في أبريل

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الجمعة أن البلاد حققت ثاني أكبر فائض شهري في الحساب الجاري في أبريل مدفوعا بصادرات قوية من أشباه الموصلات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن فائض الحساب الجاري بلغ 29ر28 مليار دولار في الشهر الماضي بانخفاض عن الرقم القياسي البالغ 93ر37 مليار دولار المسجل في مارس، وفقا لبيانات بنك كوريا المركزي.

ويمثل الرقم ارتفاعا حادا من 51ر4 مليارات دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وثاني أكبر فائض شهري على الإطلاق بعد رقم شهر مارس.

وسجلت البلاد فائضا في الحساب الجاري شهريا منذ مايو عام 2023، مما مدد سلسلة المكاسب إلى 36 شهرا متتاليا، وهو ثاني أطول سجل في التاريخ.

وفي عام 2025، سجلت البلاد أكبر فائض سنوي لها على الإطلاق عند 05ر123 مليار دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 1ر105 مليارات دولار الذي تم تسجيله في عام 2015.

وحقق حساب السلع فائضا قدره 88ر33 مليار دولار في أبريل، مسجلا ثاني أعلى رقم على الإطلاق، حيث قفزت الصادرات بنسبة 5ر54% على أساس سنوي إلى 59ر90 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات بمقدار 1ر16% إلى 7ر56 مليار دولار.

وقفزت صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات بمقدار 9ر125 % على أساس سنوي بما في ذلك زيادة بنسبة 4ر171% في الرقائق وارتفاع بنسبة 3ر411 % في ملحقات الحاسوب.

وسجل حساب الخدمات عجزا قدره 42ر2 مليار دولار، ما يعزى بشكل رئيسي إلى زيادة مدفوعات خدمات الأعمال الأخرى.

وحقق حساب الدخل الأولي، الذي يشمل أجور العمال الأجانب بالإضافة إلى أرباح الأسهم والفوائد من الخارج، عجزا قدره 53ر2 مليار دولار في الشهر الماضي بسبب زيادة توزيعات الأرباح.

وأظهرت البيانات أن حساب الدخل الثانوي سجل عجزا قدره 640 مليون دولار.

وفي الحساب المالي، ارتفعت الأصول الصافية بمقدار 46ر25 مليار دولار في أبريل مع تقلص الزيادة مقارنة مع الشهر الذي سبقه عند 99ر36 مليار دولار.