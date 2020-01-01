تدمير دفاعات جوية تركية بقاعدة الوطية في ليبيا بعد تجهيزها بساعات

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أفادت وسائل إعلام ليبية، بتدمير قوات «الجيش الوطني الليبي» أنظمة دفاعات جوية، «نصبتها تركيا بقاعدة الوطية» (عقبة بن نافع) غرب ليبيا.

ونقلت صحيفة «المرصد» الليبية عن مصدر مسؤول بغرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقيادة العامة «للجيش الوطني»، أن ضربات جوية استهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز «هوك» ومنظومة «كورال» للتشويش في القاعدة المذكورة.

وأضافت أن «القوات التركية ثبتتها» الخميس في القسم الغربي من القاعدة، حسبما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

وقال مصدر عسكري بالجيش الوطني الليبي لقناة «ليبيا الحدث»: «كنا نراقب دخول وتركيب منظومة الدفاع الجوي لقوات الاحتلال التركي من طراز هوك مع ملحقاتها من رادارات طيلة الأيام الماضية».

وأضاف: «اليوم تم إبلاغ وزير الدفاع التركي أثناء تواجده في مصراتة أن قاعدة عقبة بن نافع أصبحت جاهزة للاستخدام، فقرر الجيش الوطني الليبي تدميرها بعد دخولها للخدمة ونسبة التدمير في المنظومة 100%».

وفي السياق ذاته وبعبارات أخرى؛ أفادت قناة "العربية" بأن قوات الجيش الوطني الليبي شنت 9 غارات جوية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد لاستهداف منظومة الدفاع التركية في قاعدة الوطية غرب ليبيا.

يذكر أن الجيش التركي نشر بطاريتين صاروخيتين مضادتين للطائرات من طراز هوك "MIM-23 Hawk" التي كانت مرصودة لمدة يومين بالقرب من مدرج القاعدة الجوية.