أول تعليق من كومباني بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان

علّق المدرب البلجيكي فنسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، على خسارة فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدفين نظيفين، في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 14 يونيو الماضي وحتى 13 يوليو الجاري.

وقال مدرب بايرن ميونخ في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء اللقاء: «بالنسبة لي، مثل هذه اللحظات تزيد الحافز للمستقبل. لن نلوم اللاعبين، ما قدموه هو ما كنا نحتاج إليه أمام فريق كبير مثل باريس سان جيرمان، لكننا لم نكافئ أنفسنا».

واضاف: «بعد الطردين في صفوف باريس، كان بإمكاننا خلق فرصتين أو ثلاث إضافية، لكن التفاصيل هي التي حسمت المباراة، وكنا نعرف ذلك مسبقًا».