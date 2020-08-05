تراجع أرباح والت ديزني خلال الربع الثالث من العام المالي

أعلنت مجموعة الإعلام والترفيه الأمريكية والت ديزني الثلاثاء تراجع أرباحها المعدلة وفقا للمتغيرات الموسمية خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بنسبة 94 في المئة سنويا إلى 08ر0 دولار للسهم الواحد مقابل 34ر1 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كان المحللون يتوقعون تراجع الأرباح إلى 64ر0 دولار للسهم خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.

وأشارت المجموعة إلى ان نتائج الربع المنتهي في 27 يونيو الماضي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث كان قطاع المدن الترفيهية الأشد تضررا، بعد ان تم إغلاق أغلب المدن الترفيهية التابعة للمجموعة داخل وخارج الولايات المتحدة طوال الربع الثالث من العام المالي الحالي، إلى جانب وقف تشغيل سفن الركاب السياحية التابعة لها.

وتراجعت إيرادات والت ديزني خلال الربع الثالث بنسبة 42 في المئة سنويا إلى 78ر11 مليار دولار في حين كان المحللون يتوقعون وصول الإيرادات إلى 39ر12 مليار دولار.