 نونو سانتو: لا نعرف مدى قدرة طارق حامد على المشاركة أمام الهلال - بوابة الشروق
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نونو سانتو: لا نعرف مدى قدرة طارق حامد على المشاركة أمام الهلال

محمد مجدي عبدالله
نشر في: السبت 5 أغسطس 2023 - 11:20 ص | آخر تحديث: السبت 5 أغسطس 2023 - 11:20 ص

كشف البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، عن موقف طارق حامد، من المشاركة أمام الهلال بالدور ربع النهائي من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وقال سانتو، في تصريحات خاصة لصحيفة «الرياضية» السعودية عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اتحاد جدة والهلال إن مشاركة طارق حامد في الكلاسيكو المنتظر لم تتأكد بعد.

وأضاف مدرب اتحاد جدة:" لا نعرف حتى الآن مدى قدرته على المشاركة من عدمها. هناك شكوكٌ حول ذلك"

وتعرض طارق حامد لإصابة قوية في وجهه، بعد التدخل القوي من قبل حسين علي لاعب الصفاقسي، إثر احتكاك مشترك بينها في المباراة، والتي على إثرها خرج طارق حامد من المباراة وتوجه بشكل سريع إلى المستشفى لتلقي العلاج.


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