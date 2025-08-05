أُغلقت صناديق الاقتراع في جميع اللجان الانتخابية بمحافظتي المنوفية والبحيرة، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام اليوم الثاني والأخير من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسط إجراءات أمنية مشددة دون تسجيل أي معوقات أو شكاوى تؤثر على سير العملية الانتخابية.

في المنوفية، تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ الإقليم، العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مؤكدًا انتظام العملية الانتخابية خلال يومي التصويت، وتوفير التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم داخل اللجان.

وأشار المحافظ إلى أن اللجان شهدت إقبالًا ملحوظًا من الناخبين، ما يعكس وعي أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، مؤكدًا بدء فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

أما في البحيرة، فقد أُغلقت اللجان في الموعد ذاته، وبدأت عمليات فرز الأصوات باللجان الفرعية، تمهيدًا لتجميع النتائج في اللجنة العامة بمقر مجمع دمنهور. حيث شرع المستشار عبد المنعم قنديل، رئيس اللجنة رقم 77 بمدرسة معاذ بن جبل، في فتح الصناديق وبدء عملية الفرز.

وقد جرت الانتخابات على مدار يومين بحضور وسائل الإعلام والمنظمات الحاصلة على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، تحت إشراف 9500 قاضٍ من قضايا الدولة والنيابة الإدارية، لضمان الشفافية والنزاهة.

ومن المقرر أن تُعلن النتيجة الأولية للانتخابات في 12 أغسطس الجاري، على أن تُجرى انتخابات الإعادة يومي 25 و26 أغسطس في الخارج، و27 و28 أغسطس في الداخل، فيما تُعلن النتيجة النهائية في 4 سبتمبر المقبل.