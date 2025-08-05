تاي يونج مديرا فنيا جديدا لأولسان الكوري

أعلن نادي أولسان، بطل الدوري الكوري الجنوبي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيين المدرب شين تاي-يونج، المتوج بلقب دوري أبطال آسيا لاعبا ومدربا، لقيادة الفريق خلفا لكيم بان-جون الذي رحل باتفاق الطرفين نهاية الأسبوع الماضي.

وقال شين 54 عاماً في تصريحات للموقع الألكتروني الرسمي للنادي: "لطالما يعتبر أولسان فريقا قويا في الدوري الكوري. إذا تجاوزنا الأوقات الصعبة، أنا واثق أن الأيام الجيدة ستأتي. سأبذل كل ما لدي من قدرات لاستعادة سمعة النادي".

ويعود شين إلى منافسات الدوري الكوري بعد ما يقارب 13 عاماً من رحيله عن فريق سيونجنام إيلهوا، حيث عمل منذ عام 2014 مع منتخب كوريا الجنوبية في البداية كمساعد للمدرب أولي شتيليكه، قبل أن يتولى منصب المدير الفني عام 2017 ويقود المنتخب في كأس العالم 2018 في روسيا، محققا فوزا تاريخيا على ألمانيا حاملة اللقب آنذاك في دور المجموعات.

وتولى شين تدريب منتخب إندونيسيا عام 2020، وقاده للتأهل إلى الأدوار الإقصائية في كأس أمم آسيا 2023 في قطر للمرة الأولى في تاريخه، ثم التأهل إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وغادر شين منتخب إندونيسيا في يناير عام 2024 ليخلفه الهولندي باتريك كلويفرت، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان شين أحد العناصر البارزة في صفوف فريق إيلهوا تشونما الذي أحرز لقب بطولة الأندية الآسيوية عام 1995، قبل أن يقود سيونجنام إيلهوا كمدرب للتتويج بدوري أبطال آسيا 2010 بالفوز على زوباهان الإيراني في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويستلم شين مهمة قيادة أولسان الذي يعاني هذا الموسم ويحتل حالياً المركز السابع في جدول الترتيب بعد خسارته 2 / 3 أمام سوون إف سي، أول أمس الأحد، حيث ستكون أولى مبارياته أمام جيجو يونايتد يوم السبت القادم.

كما سيقود شين فريقه في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025 / 2026، حيث يطمح النادي لتعويض إخفاق الموسم الماضي عندما فشل في تجاوز مرحلة الدوري.

ومن المقرر أن يتم سحب قرعة النسخة المقبلة من البطولة القارية في العاصمة الماليزية كوالالمبور في 15 أغسطس الجاري.