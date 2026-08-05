الحزب المسيحي الديمقراطي يشكل فريقًا لمنافسة «البديل» في الانتخابات الإقليمية

شكل الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ، الذي يقود الحكومة الألمانية، فريقا واسعا من المحترفين لتقديم المشورة له خلال حملته انتخابات إقليمية، فيما يسعى الحزب إلى التصدي للتحدي المتزايد الذي يمثله حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

ومن المقرر أن يتوجه الناخبون في ولاية مكلنبورج-فوربومرن إلى صناديق الاقتراع في 20 سبتمبر لانتخاب حكومة جديدة للولاية، فيما أظهر استطلاع رأي حديث تقدم حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة بفارق كبير، بحصوله على 36 %، يليه الحزب الاشتراكي الديمقراطي بنسبة 29 %.

ومع دخول الحملة الانتخابية مرحلتها الحاسمة، كشف الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي لا تتجاوز نسبة تأييده في استطلاعات الرأي 9 % اليوم الثلاثاء عن فريقه الجديد من المستشارين.

وقال المرشح الرئيسي للحزب المسيحي الديمقراطي، دانيال بيترس، إن الفريق يضم مدير مدرسة ومؤسس شركة ناشئة إلى جانب مزارعين وأحد مسؤولي نقابة الشرطة المعروفين على المستوى الوطني، مؤكدا أن الهدف هو تحديد أبرز "القضايا" التي تشغل الناخبين والتركيز على "الحلول المناسبة" لها خلال الحملة الانتخابية.