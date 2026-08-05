 الحزب المسيحي الديمقراطي يشكل فريقًا لمنافسة «البديل» في الانتخابات الإقليمية - بوابة الشروق
الأربعاء 5 أغسطس 2026 7:05 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟

النتـائـج تصويت

الحزب المسيحي الديمقراطي يشكل فريقًا لمنافسة «البديل» في الانتخابات الإقليمية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 6:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 6:02 ص

 شكل الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ، الذي يقود الحكومة الألمانية، فريقا واسعا من المحترفين لتقديم المشورة له خلال حملته انتخابات إقليمية، فيما يسعى الحزب إلى التصدي للتحدي المتزايد الذي يمثله حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

 ومن المقرر أن يتوجه الناخبون في ولاية مكلنبورج-فوربومرن إلى صناديق الاقتراع في 20 سبتمبر لانتخاب حكومة جديدة للولاية، فيما أظهر استطلاع رأي حديث تقدم حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة بفارق كبير، بحصوله على 36 %، يليه الحزب الاشتراكي الديمقراطي بنسبة 29 %.

 ومع دخول الحملة الانتخابية مرحلتها الحاسمة، كشف الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي لا تتجاوز نسبة تأييده في استطلاعات الرأي 9 % اليوم الثلاثاء عن فريقه الجديد من المستشارين.

 وقال المرشح الرئيسي للحزب المسيحي الديمقراطي، دانيال بيترس، إن الفريق يضم مدير مدرسة ومؤسس شركة ناشئة إلى جانب مزارعين وأحد مسؤولي نقابة الشرطة المعروفين على المستوى الوطني، مؤكدا أن الهدف هو تحديد أبرز "القضايا" التي تشغل الناخبين والتركيز على "الحلول المناسبة" لها خلال الحملة الانتخابية.

 

  


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك