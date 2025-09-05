بولندا تسجل ارتفاعا جديدا في أعداد المهاجرين غير النظاميين على الحدود مع بيلاروس

سجلت بولندا، خلال هذا الصيف، من جديد زيادة في عدد محاولات دخول البلاد بشكل غير قانوني عبر الحدود مع بيلاروس.

وأعلنت وزارة الداخلية في وارسو، اليوم الجمعة، أن حرس الحدود رصد بين يونيو، وأغسطس 13800 محاولة دخول غير قانوني للبلاد، مقارنة بـ7500 محاولة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتتهم بولندا والاتحاد الأوروبي رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشنكو، بتنسيق نقل المهاجرين من مناطق الأزمات إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بهدف ممارسة الضغط على الغرب.

وفي صيف 2022، عززت بولندا حدودها مع بيلاروس بسياج يبلغ ارتفاعه 5.5 أمتار ونظام مراقبة إلكتروني. وتعد الحدود البولندية أيضا من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ويصنف حرس الحدود البولندي الحالات التي يعبر فيها المهاجرون السياج أو نهر على الحدود على أنها عبور غير قانوني للحدود، ويتم التصدي لها من جانب حرس الحدود على الجانب البولندي.

وعلى أية حال، نظرا لأن السياج الحدودي يقع أيضا ضمن الأراضي البولندية، تُحتسب أيضا الحالات التي يتم فيها رصد المهاجرين مباشرة عند السياج دون أن يتجاوزوه.

وتمتد حدود بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مع بيلاروس، الحليفة لروسيا، لحوالي 400 كيلومتر.